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Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis'e Eyüpspor talip! İşte ayrılan bütçe...

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Giriş Tarihi: 03.01.2023
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Galatasaray’ın yıldızı Bafetimbi Gomis’e Eyüpspor talip! İşte ayrılan bütçe...

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Bafetimbi Gomis performansıyla dikkatleri üzerine çekerken attığı 8 golle yıldızlaştı. Galatasaray'ın henüz yeni sözleşme girişiminde bulunmadığı Gomis'e TFF 1.Lig ekiplerinden Eyüpspor talip oldu. Eflatun-Sarılı ekibin, Gomis için de 1 milyon Euro bütçe ayırdığı ortaya çıktı.

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