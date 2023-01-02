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Son dakika: Süper Lig'de 17. hafta hakemleri açıklandı

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Giriş Tarihi: 02.01.2023 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023
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Son dakika: Süper Lig’de 17. hafta hakemleri açıklandı

Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu, 17. haftada oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemleri açıkladı. Haftanın ilk maçı olan HangiKredi Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor mücadelesinde hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

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