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Erling Haaland fırtınası!

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Giriş Tarihi: 31.12.2022
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Erling Haaland fırtınası!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen dünyaca ünlü yıldız Erling Haaland, gösterdiği performans ile futbolseverlere parmak ısırttı. Ligde attığı goller ile tek başına Premier Lig takımlarını solladı.

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