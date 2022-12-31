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Fenerbahçe deplasmanda mağlup! Virtus Bologna 92-88 Fenerbahçe Beko

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Giriş Tarihi: 31.12.2022 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022
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Fenerbahçe deplasmanda mağlup! Virtus Bologna 92-88 Fenerbahçe Beko

Turkish Airlines Euroleague’in 16’ncı haftasında Virtus Bologna’ya deplasmanda konuk olan Fenerbahçe Beko sahadan 92-88 mağlup ayrıldı. İşte detaylar...

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