Cristiano Ronaldo yeni takımıyla imzaladı! 2 yıllık imza karşılığı dudak uçuklatan rakam

İŞTE KAZANACAĞI ÜCRET

Ancak bugün Arap Yarımadası'nda çıkan haberlere göre Ronaldo, Al Nassr'la iki yıllık sözleşme imzaladı. CBS Soccer'ın haberine göre Portekizli süperstar söylenildiği gibi yılda 200 milyon Euro değil, 75 milyon Dolar kazanacak. Haberde; Al Nassr'ın cumartesi günü Al Khaleej'e karşı oynayacağı deplasman maçının ardından anlaşmayı resmi olarak açıklayacağı da kaydedildi.

Portekiz Milli Takımı'nda da hoş karşılanmadığı iddia edilen Ronaldo tüm bu olumsuzluklar ve dedikodularla Dünya Kupası'na başladı. Çeyrek finalde Fas'a 1-0 kaybederek dev turnuvaya başlayan Portekiz'de yıldız oyuncu 5 maça çıktı ve 1 gol attı.