30 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Cristiano Ronaldo yeni takımıyla imzaladı! 2 yıllık imza karşılığı dudak uçuklatan rakam

Cristiano Ronaldo yeni takımıyla imzaladı! 2 yıllık imza karşılığı dudak uçuklatan rakam

SPOR
Giriş Tarihi: 30.12.2022 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022
ABONE OL
Cristiano Ronaldo yeni takımıyla imzaladı! 2 yıllık imza karşılığı dudak uçuklatan rakam

Manchester United ile olan sözleşmesi feshedilen yıldız isim Cristiano Ronaldo'nun yeni takımıyla sözleşmeye imza attığı iddiası futbol basınına bomba gibi düştü. Ronaldo'nun Arap Yarımadası'nda iki yıllık bir maceraya atıldığı belirtilirken alacağı ücretin iddia edildiği gibi yıllık 200 milyon Euro olmadığı da açıklandı. İşte Ronaldo'nun yeni takımı ve alacağı maaş...

Manchester United ile yollarını ayırdıktan sonra hangi takıma gideceği merakla beklenen Cristiano Ronaldo için bomba bir iddia geldi.

YILLIK 75 MİLYON DOLAR

CBS Sports'ta yer alan habere göre; Ronaldo, Arabistan Ligi ekibi Al Nasrr ile sözleşme imzaladı. Ronaldo'nun, Al Nasrr'a yılık 75 milyon dolardan 2.5 yıllık kontrat yaptığı kaydedildi.

MANU'DA SORUNLAR BİTMEDİ

Manchester United'da özellikle teknik direktör Erik ten Hag'la yaşadığı sorunlar nedeniyle efsanesi olduğu Kırmızı Şeytanlar'da bekleneni veremeyen, Tottenham maçında stadyumu erken terk etmek gibi belki de kendisinden beklenmeyen tavırlar sergileyen Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak konusuydu.

'HABERLER DOĞRU DEĞİL' DEMİŞTİ

Dünya Kupası sırasında CR7 için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr iddiaları da ortaya atılmıştı. Efsanevi futbolcunun, Luiz Gustavo, Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar gibi ülkemizden tanıdık isimlerin de formasını giydiği Nassr'la senelik 200 milyon Euro'luk rekor maaşla 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürülmüştü. Portekiz'in, İsviçre'yi 6-1 yendiği ve milli takımda tam 14 yıl sonra ilk kez yedek kaldığı maçın ardından Ronaldo, "Al Nassr haberleri doğru değil" açıklamasını yapmıştı.

İŞTE KAZANACAĞI ÜCRET

Ancak bugün Arap Yarımadası'nda çıkan haberlere göre Ronaldo, Al Nassr'la iki yıllık sözleşme imzaladı. CBS Soccer'ın haberine göre Portekizli süperstar söylenildiği gibi yılda 200 milyon Euro değil, 75 milyon Dolar kazanacak. Haberde; Al Nassr'ın cumartesi günü Al Khaleej'e karşı oynayacağı deplasman maçının ardından anlaşmayı resmi olarak açıklayacağı da kaydedildi.

Portekiz Milli Takımı'nda da hoş karşılanmadığı iddia edilen Ronaldo tüm bu olumsuzluklar ve dedikodularla Dünya Kupası'na başladı. Çeyrek finalde Fas'a 1-0 kaybederek dev turnuvaya başlayan Portekiz'de yıldız oyuncu 5 maça çıktı ve 1 gol attı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA