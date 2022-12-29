Sivasspor Galatasaray İLK 11'LER | Sivasspor-GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sivasspor Galatasaray maçına saatler kala futbolseverler mücadelenin detaylarını araştırmaya başladı. Spor Toto Süper Lig 16. haftasında karşı karşıya gelen Sivasspor ile Galatasaray mücadelesini hakem Erkan Özdamar yönetecek. Peki Sivasspor-GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Sivasspor-GS maçı bugün saat 17.00'de oynanacak. Heyecanla beklenen maçın öncesinde sporseverler maça dair detaylara ulaşmaya çalışıyor. Peki Sivasspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Galatasaray ilk 11'ler belli oldu mu?
SİVASSSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Spor Toto Süper Lig 16. haftasında karşı karşıya gelen Sivasspor-Galatasaray mücadelesi 29 Aralık Perşembe günü saat 17.00'de gerçekleşecek.
HANGİ KANALDA?
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
33. RANDEVU
Sivasspor ile Galatasaray, oynayacakları maçla birlikte ligde 33. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 32 müsabakada sarı-kırmızılılar, 19 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da 7 defa rakibini mağlup etti. 6 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray'ın 68 golüne, Sivasspor 43 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan iki maçı da Sivasspor 1-0 ve 3-2'lik skorlarla kazanmıştı.
6 MAÇTIR KAZANIYOR
Galatasaray'ın, 4'ü Spor Toto Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 6 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor'u, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti.
İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Robin, Caner, Goutas, Uğur, Saba, Keita, Ulvestad, Ahmed Musa, Erdoğan, Yatabare
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt, Oliveira, Berkan Kutlu, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Gomis
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