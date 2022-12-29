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Ligin zirvesi için kritik karşılaşma

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Giriş Tarihi: 29.12.2022
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Ligin zirvesi için kritik karşılaşma

Bir tarafta zirveye yeniden ortak olmak isteyen Beşiktaş, diğer yanda ise sezonu şampiyonluk potasında bitirmek isteyen Adana Demirspor... İki takım, bugün Vodafone Park'ta zirve mücadelesi için nefes kesen maçta kozlarını paylaşacak.

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