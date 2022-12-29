BEŞİKTAŞ-ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11’LER | Beşiktaş-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ligde geride kalan 15 haftada Beşiktaş, 6 galibiyet ve 5 mağlubiyet elde ederek 23 puanla 7. sırada haftaya giriyor. Adana Demirspor ise 7 galibiyet 6 beraberlikle topladığı 27 puanla 4. sırada yer alıyor