BEŞİKTAŞ-ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig 16. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor ekibini ağırlayacak. Heyecanlı mücadelenin öncesinde sporseverler maça dair detaylara ulaşmaya çalışıyor. Vodafone Park Stadı'nda oynanacak olan maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Peki Beşiktaş-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş Adana Demirspor maçının öncesinde sporseverler maça dair detayları öğrenmeye çalışıyor. Spor Toto Süper Lig 16. haftasında karşı karşıya gelen BJK-Adana Demirspor maçı 29 Aralık Perşembe günü oynanacak. Konuk ekip Adana Demirspor'da eksik oyuncu bulunmazken siyah-beyazlı ekipte 2 eksik isim bulunuyor. Peki Beşiktaş-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte nefes kesen mücadelenin detayları...
BJK-ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 16. haftasında mücadele edecek olan Beşiktaş-Adana Demirspor mücadelesi 29 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.
HANGİ KANALDA?
Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Beşiktaş - Adana Demirspor maçı beIN Sports ekranlarından canlı yayınlayacak.
Ligde geride kalan 15 haftada Beşiktaş, 6 galibiyet ve 5 mağlubiyet elde ederek 23 puanla 7. sırada haftaya giriyor. Adana Demirspor ise 7 galibiyet 6 beraberlikle topladığı 27 puanla 4. sırada yer alıyor
BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Saiss ve Ghezzal'ın yanı sıra Montero da maç kadrosunda yer almayacak.
MUHTEMEL 11'LER
BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Welinton, Talha, Masuaku, Souza, Gedson, Salih, Redmond, Weghorst, Cenk
ADANA DEMİRSPOR: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre.
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