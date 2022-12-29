Canlı | Beşiktaş - Adana Demirspor canlı anlatım izle! Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ilk 11'leri...
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ederken Beşiktaş evinde ligin iddialı ekiplerinden Adana Demirspor'u konuk edecek. Kritik karşılaşmada Beşiktaş'ta Romain Saiss ile Rachid Ghezzal sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. İşte maçıın muhtemel 11'leri.. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig'in 16.haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor İstanbul'daki kritik maçta karşı karşıya gelecek.
BEŞİKTAŞ-ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11'LER:
Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Welinton, Masuaku, Redmond, Souza, Salih, Gedson, Cenk, Weghorst.
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre.
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BEŞİKTAŞ'TA 3 İSİM SINIRDA
Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Romain Saiss ile Rachid Ghezzal, bu maçta forma giyemeyecek. Siyah beyazlılarda 3 oyuncu ise ceza sınırında bulunuyor. Gedson Fernandes, Rosier ve Redmond, kart görmeleri durumunda 17'nci haftadaki Kasımpaşa maçında görev yapamayacak.
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