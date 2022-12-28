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Galatasaray'a Icardi müjdesi! Sakatlık sonrası ilk 11'de olacak

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Giriş Tarihi: 28.12.2022 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022
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Galatasaray’a Icardi müjdesi! Sakatlık sonrası ilk 11’de olacak

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Mauro Icardi'den Galatasaray'a iyi haber geldi. Yıldız oyuncu sakatlığını atlatırken Icardi'nin Ankaragücü karşısında maça ilk 11 başlaması bekleniyor. İşte detaylar...

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