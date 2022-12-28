TFF FİKSTÜR | Süper Lig 16. hafta güncel puan durumu! 2022 Spor Toto Süper Lig sıralaması nasıl? Bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig 16. hafta maç programı belli olmasının ardından yeni haftanın maçları, dün oynanan karşılaşmalarla birlikte başladı. Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Peki bu akşam hangi maçlar var? 2022 Spor Toto Süper Lig sıralaması nasıl? İşte, Süper Lig 16. hafta güncel puan durumu!
Spor Toto Süper Lig 16. hafta puan durumu nasıl? sorusu futbolu yakından takip edenler tarafından merak konusu oluyor. Geçtiğimiz günler Fenerbahçe, Trabzonspor'a yenildikten sonra koltuğu Galatasaray'a kaptırmıştı. Dün oynanan maç ile birlikle Hatayspor'u 4 -0 skorla mağlup eden sarı lacivertliler, farkını ortaya koydu. Peki bu akşam hangi maçlar var? 2022 Spor Toto Süper Lig sıralaması nasıl? İşte, Süper Lig 16. hafta güncel puan durumu!
Süper Lig puan durumu tablosu 27 Aralık 2022 akşamında da gündemdeki yerini aldı. İşte, 2022 Spor Toto Süper Lig sıralaması ve puan durumu...
SÜPER LİG 16.HAFTA FİKSTÜRÜ
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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
28 Aralık 2022
17.00 Corendon Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Kırbıyık Holding)
17.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)
29 Aralık Perşembe:
17.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Sivas 4 Eylül)
17.00 Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK (ÇotanakSpor Kompleksi)
20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Vodafone Park)
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- TFF FİKSTÜR | Süper Lig 16. hafta güncel puan durumu! 2022 Spor Toto Süper Lig sıralaması nasıl? Bu hafta hangi maçlar var?
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