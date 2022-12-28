TFF FİKSTÜR | Süper Lig 16. hafta güncel puan durumu! 2022 Spor Toto Süper Lig sıralaması nasıl? Bu hafta hangi maçlar var?

Spor Toto Süper Lig 16. hafta puan durumu nasıl? sorusu futbolu yakından takip edenler tarafından merak konusu oluyor. Geçtiğimiz günler Fenerbahçe, Trabzonspor'a yenildikten sonra koltuğu Galatasaray'a kaptırmıştı. Dün oynanan maç ile birlikle Hatayspor'u 4 -0 skorla mağlup eden sarı lacivertliler, farkını ortaya koydu. Peki bu akşam hangi maçlar var? 2022 Spor Toto Süper Lig sıralaması nasıl? İşte, Süper Lig 16. hafta güncel puan durumu!

Süper Lig puan durumu tablosu 27 Aralık 2022 akşamında da gündemdeki yerini aldı. İşte, 2022 Spor Toto Süper Lig sıralaması ve puan durumu...

SÜPER LİG 16.HAFTA FİKSTÜRÜ

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