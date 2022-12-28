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Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün? 2022 STSL 16. hafta Sivasspor GS maçı saat kaçta?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2022
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Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün? 2022 STSL 16. hafta Sivasspor GS maçı saat kaçta?

Sivasspor, Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Ligde 15. haftayı lider tamamlayan Galatasaray, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak yeniden zirveye oturmak istiyor. İki takım bu karşılaşma ile 33. randevusuna çıkacak. Geride kalan 32 lig maçının 19'unda Galatasaray, 7'sinde Sivasspor galip geldi. Peki, Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün? 2022 STSL 16. hafta Sivasspor GS maçı saat kaçta?

Sivasspor Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında karşılaşacak iki takım da galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Bir önceki haftayı lider tamamlayan Galatasaray, Sivasspor deplasmanından galibiyetle ayıralarak yeniden liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Peki, Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün? 2022 STSL 16. hafta Sivasspor GS maçı saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, 29 Aralık Perşembe günü saat 17.00'de başlayacak. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabakayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek.

SİVASSPOR CEPHESİ

Ligde geride kalan 15 müsabakada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlı ekip, 14 puan topladı.

TAKIMDA 4 EKSİK

Sivas temsilcisinde Galatasaray maçı öncesinde 4 futbolcunun sakatlığı bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı takımda savunma oyuncuları Aaron Appindangoye, Samba Camara ve Murat Paluli ile golcü oyuncu Leke James, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Sivasspor'da ayrıca Charilaos Charisis ve Dia Saba, Galatarasay maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

GALATASARAY CEPHESİ

Ligde oynadığı 14 müsabakada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 30 puan topladı. Galatasaray, ligde 15. haftayı lider tamamladı.

Süper Lig'de çıktığı maçların üçünü kazanan, beşinde berabere kalan ve yedisini kaybeden Demir Grup Sivasspor ise topladığı 14 puanla 15. haftayı 16. sırada bitirdi.

SON 4 MAÇINI KAZANDI

Süper Lig'deki son 5 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 4 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ligde son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı.

Galatasaray, daha sonraki 4 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor'u mağlup etti.

TAKIMDA 4 EKSİK

Galatasaray'da cezalı ve sakat olan 4 futbolcu, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Lucas Torreira ile tedavilerine devam edilen Mauro Icardi, Mathias Ross ve Kazımcan Karataş müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray'da ayrıca Sacha Boey, Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 17. haftadaki MKE Ankaragücü maçında görev yapamayacak.

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