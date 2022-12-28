Fenerbahçe'de gündem sol bek!
Hatayspor'u yenerek maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturan Sarı-Lacivertliler devre arası için bir süredir çalışmalarına devam ediyordu. Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim girdi. Kanarya yıldız oyuncu için harekete geçti.
UEFA Avrupa Ligi ve Spor Toto Süper Lig 'de oldukça etkili bir sezon geçiren Sarı-Lacivertliler, Türkiye Kupası'nda da İstanbulspor karşısında zorlanmadan tur atladı. Sarı-Lacivertliler transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi.
RAKİPLER VAR
Portakallar ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Daley Blind, dün sürpriz bir şekilde Ajax ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesh etti. Daha önce Japonya'dan Urawa'ya transferi son anda suya düşen 32 yaşındaki yıldız için devreye giren ilk takımlar, Mark van Bommel'in çalıştığını Sociedad ve Marc Overmars'ın Ajax'tan ayrıldıktan sonra sportif direktörlük kultuğuna oturduğu Antwerp oldu.
ÇOK YÖNLÜ OYUNCU
İki Hollandalı da vatandaşlarını kendi takımlarına katmak isterken, Fenerbahçe'nin de Blind'e ilgi gösterdiği iddia edildi. Tecrübeli sol bek, 2014'te 17.5 milyon Euro'ya altyapısından yetiştiği Ajax'tan Manchester United'a transfer olmuştu. 4 sezon sonra 16 milyon Euro'ya Ajax'a dönen Blind, sol bekin yanı sıra stoper ve orta saha pozisyonlarında da oynayabiliyor.
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