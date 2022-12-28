Canlı | Fatih Karagümrük - Trabzonspor canlı anlatım izle! Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı ilk 11’ler...

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Trabzonspor, son dönemde Fatih Karagümrük deplasmanlarında üst düzey bir performans sergiledi. BordoMavililer, İstanbul ekibine konuk olduğu 3 maçın tamamını kazanmayı başardı. Tarihte hiç yenilmedi! Karadeniz devi, tarihi boyunca Fatih Karagümrük ile 6 kez kozlarını paylaştı. Bordo-Mavililer, bu maçlardan 5 galibiyet ve 1 beraberlik çıkardı. Yani Trabzonspor, İstanbul ekibine karşı bir kez bile boyun eğmedi.