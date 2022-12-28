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Canlı | Fatih Karagümrük - Trabzonspor canlı anlatım izle! Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı ilk 11'ler...

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Giriş Tarihi: 28.12.2022 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022
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Canlı | Fatih Karagümrük - Trabzonspor canlı anlatım izle! Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı ilk 11’ler...

Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'yi deviren Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak. Bordo mavilililer bu maçı da kazanarak Dünya Kupası sonrasında yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. İşte maçın 11'leri... Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 16.haftasında Trabzonspor İstanbul deplasmanında Karagümrük'ün konuğu oluyor. Son maçında Fenerbahçe'yi deviren bordo mavililer bu maçı da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Ahmet Şen, Biraschi, Dresevic, Ricci, Diagne, Borini, Levent Mercan, Colley, Ozdoev, Shukurov, Baniya

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Gomez

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TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Stefano Denswil ile tedavisi tamamlanan ancak lisansı çıkarılmayan Bruno Peres, kadroda yer alamayacak.

DEPLASMANDA GEÇİT YOK

Trabzonspor, son dönemde Fatih Karagümrük deplasmanlarında üst düzey bir performans sergiledi. BordoMavililer, İstanbul ekibine konuk olduğu 3 maçın tamamını kazanmayı başardı. Tarihte hiç yenilmedi! Karadeniz devi, tarihi boyunca Fatih Karagümrük ile 6 kez kozlarını paylaştı. Bordo-Mavililer, bu maçlardan 5 galibiyet ve 1 beraberlik çıkardı. Yani Trabzonspor, İstanbul ekibine karşı bir kez bile boyun eğmedi.

GÖZLER MAXI GOMEZ'DE

Son dönemlerin yükselen yıldızı Maxi Gomez, Fatih Karagümrük karşısında da takımının hücumdaki en büyük kozlarından biri olacak. Ankaragücü maçında asist yapan, Dünya Kupası sonrasında ise Fenerbahçe karşısında ağları sarsan yıldız oyuncuya, Abdullah Avcı'nın güveni tam. 26 yaşındaki Uruguaylı da takımının şampiyonluk yürüyüşüne destek vermek istiyor.

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