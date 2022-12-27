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Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi

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Giriş Tarihi: 27.12.2022
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Süper Lig’den 6 kulüp PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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