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Fenerbahçe - Hatayspor CANLI ANLATIM | Kadıköy’de ilk 11’ler belli oldu mu?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2022 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
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Fenerbahçe - Hatayspor CANLI ANLATIM | Kadıköy’de ilk 11’ler belli oldu mu?

Süper Lig’de futbol heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Lig'in 16. Haftasında bu akşam saat 20.00’de Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nda Atakaş Hatayspor’u konuk ediyor. Lig'de son 2 maçında sırasıyla Giresunspor ve Trabzonspor'a mağlup olan Fenerbahçe, Hatayspor karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor. Peki, Fenerbahçe – Hatayspor maçı hangi kanalda? İlk 11’ler açıklandı mı? Maçın hakemi kim? Maça dair tüm detaylar ve önemli pozisyonlar ahaber.com.tr’de…

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe bu akşam saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor.

FENERBAHÇE-HATAYSPOR MÜSABAKASI (MUHTEMEL) 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, King, Valencia

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak, Adekugbe, Boudjemaa, Onur, Ribeiro, Saba, El Kaabi, Ze Luis

FENERBAHÇE-HATAYSPOR MAÇININ HAKEMİLERİ KİM?

Hakem: SARPER BARIŞ SAKA

Birinci yardımcı hakem: VOLKAN AHMET NARİNÇ

İkinci yardımcı hakem: ERDEM BAYIK

4. yardımcı hakem: CİHAN AYDIN

Var hakemi: HAKAN CEYLAN

AVAR: KORAY GENÇERLER

FENERBAHÇE-HATAYSPOR KARŞILAŞMASI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Bu akşam Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Fenerbahçe-Hatayspor maçı beIN Sports 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

KANARYA YENiDEN ZiRVEYi iSTiYOR

Lig'de son 2 maçında sırasıyla Giresunspor ve Trabzonspor'a mağlup olan Fenerbahçe, Hatayspor karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekibin, 14 maçta 29 puanı bulunuyor.

CRESPO CEZALI

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde Trabzonspor karşılaşmasında çift sarı kartla oyundan ihraç edilen Crespo'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Joao Pedro da Hatayspor maçında yer almayacak.

Sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Ezgjan Alioski, Nazım Sangare, Luan Peres ve Arda Güler'le ilgili karar bugünkü son çalışmada verilecek.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Genç oyuncu, kart görmesi durumunda Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

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