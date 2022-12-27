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Şenol Güneş biletini kesti! Beşiktaş'ta N'Koudou yolcu

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Giriş Tarihi: 27.12.2022 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
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Şenol Güneş biletini kesti! Beşiktaş’ta N’Koudou yolcu

Beşiktaş'ın son maçında siyah-beyazlı oyuncunun yaptığı hareket, yönetim, teknik heyet ve takım arkadaşlarının büyük tepkisini topladı. Siyah-beyazlıların sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncuyu ara transferde elden çıkarmayı planladığı aktarıldı. İşte detaylar...

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