Cody Gakpo Liverpool'da! İşte bonservis bedeli
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından PSV'de oynayan Cody Gakpo ile anlaştı. Bonservis bedelinin 45-50 milyon avro düzeyinde olduğu öne sürüldü.
PSV Kulübünden yapılan açıklamaya göre taraflar, 23 yaşındaki Hollandalı milli futbolcunun transferi konusunda el sıkıştı.
Gakpo'nun bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz ve Hollanda basınında çıkan haberlerde, miktarın 45-50 milyon avro düzeyinde olduğu öne sürüldü.
PSV altyapısından yetişen kanat oyuncusu, bu sezon Eredivisie'de çıktığı 14 maçta 9 gol kaydetmiş, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkan Hollanda adına attığı 3 golle de dikkatleri üzerine çekmişti.
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