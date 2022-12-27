Başakşehir'den üst üste ikinci galibiyet! Başakşehir 2-0 Antalyaspor (MAÇ SONUCU)
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir üst üste ikinci galibiyetini elde etti. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Deniz Türüç ve 66. dakikada Danijel Aleksic attı. Bu sonuçla ligdeki 9. galibiyetini elde eden turuncu-lacivertli ekip puanını 30'a yükseltti ve aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla gerisinde ikinci sıraya yükseldi. Sekizinci yenilgisini alan Antalyaspor ise 16 puanda kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.
57. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç, açısını düzeltip ceza sahası dışından çok sert vurdu, meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 1-0
66. dakikada ev sahibi takım ikinci golünü buldu. Sol kanattan Lima'nın altıpas içine yaptığı ortada kaleci Muhammed topu elinden kaçırdı. Kale ağzında meşin yuvarlağı önünde bulan Aleksic, topu ağlara yolladı: 2-0
Medipol Başakşehir karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Medipol Başakşehir Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Fraport TAV Antalyaspor ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
ALEKSİC SON 4 MAÇTA 3. GOLÜNÜ ATTI
Medipol Başakşehir'in Sırp oyuncusu Danijel Aleksic, Antalyaspor karşısında da golünü attı ve ligdeki son 4 maçta 3. kez gol atma başarısı gösterdi.
Başakşehir'in Hatyaspor ile 3-3 berabere kaldığı maçta 1 gol atan Aleksic, Galatasaray maçını boş geçtikten sonra Ümraniyespor ve Antalyaspor karşısında da gol sevinci yaşadı.
Süper Lig'deki gol sayısını 4'e yükselten Aleksic, Ndayishimiye ile birlikte takımın ligde en golcü iki oyuncusundan biri konumuna yükseldi.
DENİZ TÜRÜÇ 3. GOLÜNÜ ULAŞTI
Medipol Başakşehir'i, Antalyaspor karşısında galibiyeti getiren golü atan Deniz Türüç, bu sezon ligde üçüncü kez gol sevinci yaşadı.
Karşılaşmanın ikinci yarısının başında Berkay Özcan'ın yerine oyuna dahil olan Deniz, 57. dakikada fileleri havalandırdı.
MAHMUT TEKDEMİR CEZALI
Medipol Başakşehir'in Antalyaspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Mahmut Tekdemir, bu sezon 4. sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü.
Mahmut, Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.
MAÇIN DETAYLARI
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Halil Umut Meler, Süleyman Özay, Mehmet Salih Mazlum
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan (Dk. 46 Deniz Türüç), Serdar Gürler (Dk. 69 Szysz), Aleksic (Dk. 85 Keny), Münir (Dk. 69 Nzaba), Okaka (Dk. 79 Traore)
Fraport TAV Antalyaspor: Muhammed Alperen Uysal, Bünyamin Balcı (Dk. 76 Floranus), Ömer Toprak, Kudriashov, Cemali Sertel, Soner Aydoğdu (Dk. 69 Hakan Özmert), Ufuk Akyol, Ghacha (Dk. 27 Larsson), Adriano (Dk. 69 Fredy), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 76 Erkan Eyibil), Haji Wright
Goller: Dk. 57 Deniz Türüç, Dk. 66 Aleksic (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 33 Mahmut Tekdemir, Dk. 82 Duarte (Medipol Başakşehir), Dk. 59 Bünyamin Balcı, Dk. 87 Kudriashov (Fraport TAV Antalyaspor)
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