Başakşehir'den üst üste ikinci galibiyet! Başakşehir 2-0 Antalyaspor (MAÇ SONUCU)

Medipol Başakşehir Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Fraport TAV Antalyaspor ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

ALEKSİC SON 4 MAÇTA 3. GOLÜNÜ ATTI

Medipol Başakşehir'in Sırp oyuncusu Danijel Aleksic, Antalyaspor karşısında da golünü attı ve ligdeki son 4 maçta 3. kez gol atma başarısı gösterdi.

Başakşehir'in Hatyaspor ile 3-3 berabere kaldığı maçta 1 gol atan Aleksic, Galatasaray maçını boş geçtikten sonra Ümraniyespor ve Antalyaspor karşısında da gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'deki gol sayısını 4'e yükselten Aleksic, Ndayishimiye ile birlikte takımın ligde en golcü iki oyuncusundan biri konumuna yükseldi.

DENİZ TÜRÜÇ 3. GOLÜNÜ ULAŞTI

Medipol Başakşehir'i, Antalyaspor karşısında galibiyeti getiren golü atan Deniz Türüç, bu sezon ligde üçüncü kez gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın ikinci yarısının başında Berkay Özcan'ın yerine oyuna dahil olan Deniz, 57. dakikada fileleri havalandırdı.

MAHMUT TEKDEMİR CEZALI

Medipol Başakşehir'in Antalyaspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Mahmut Tekdemir, bu sezon 4. sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü.

Mahmut, Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Halil Umut Meler, Süleyman Özay, Mehmet Salih Mazlum

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan (Dk. 46 Deniz Türüç), Serdar Gürler (Dk. 69 Szysz), Aleksic (Dk. 85 Keny), Münir (Dk. 69 Nzaba), Okaka (Dk. 79 Traore)

Fraport TAV Antalyaspor: Muhammed Alperen Uysal, Bünyamin Balcı (Dk. 76 Floranus), Ömer Toprak, Kudriashov, Cemali Sertel, Soner Aydoğdu (Dk. 69 Hakan Özmert), Ufuk Akyol, Ghacha (Dk. 27 Larsson), Adriano (Dk. 69 Fredy), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 76 Erkan Eyibil), Haji Wright

Goller: Dk. 57 Deniz Türüç, Dk. 66 Aleksic (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 33 Mahmut Tekdemir, Dk. 82 Duarte (Medipol Başakşehir), Dk. 59 Bünyamin Balcı, Dk. 87 Kudriashov (Fraport TAV Antalyaspor)