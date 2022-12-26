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Eski Galatasaraylı Jesse Sekidika'nın yeni takımı belli oldu! Şaşırtan transfer

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Giriş Tarihi: 26.12.2022
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Eski Galatasaraylı Jesse Sekidika’nın yeni takımı belli oldu! Şaşırtan transfer

Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray'da forma giyen sonrasında Eyüpspor'un yolunu tutan Nijeryalı oyuncu Jesse Sekidika'nın yeni takımı belli oldu. Eyüpspor'a adapte olmakta sorun yaşayan oyuncu 1.Lig ekibi Bodrumspor'a transfer oldu. İşte detaylar...

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