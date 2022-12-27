Fenerbahçe Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig 16. hafta | JESUS'UN MUHTEMEL 11'İ!
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor'u konuk ediyor. Trabzonla oynadığı derbi maçında 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, bugünkü maçı iyi değerlendirmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte merak edilenler...
Fenerbahçe- Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ederken, Fenerbahçe ile Hatayspor büyük bir mücadele verecek. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, günün maçıyla ilgili merak edilenler...
FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - Hatayspor maçı 27 Aralık Salı günü saat 20:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Mücadele, Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Szalai, Serdar, Lincoln, Arao, İsmail, Emre Mor, İrfan Can, Valencia, Batshuayi
Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Adekugbe, Onur, Musa, El Kaabi, Rebeiro, Lobanhidze, Ze Luis
TRABZON'A 2-0 YENİLDİ
Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk oldu ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
CRESPO FORMA GİYEMEYECEK
Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertlilerde Trabzonspor karşılaşmasında çift sarı kartla oyundan ihraç edilen Crespo'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Joao Pedro da Hatayspor maçında yer almayacak.
Sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Ezgjan Alioski, Nazım Sangare, Luan Peres ve Arda Güler'le ilgili karar bugünkü son çalışmada verilecek.
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Genç oyuncu, kart görmesi durumunda Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul TOKİ KURA TAKVİMİ açıklandı mı? Esenler, Başakşehir, Çatalca, Tuzla, Silivri, Arnavutköy isim listesi belli oldu mu? 2+1, 3+1 kura sonuçları
- Fenerbahçe Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig 16. hafta | JESUS'UN MUHTEMEL 11'İ!
- KYK paraları bu hafta yatacak mı? Yılbaşı öncesi burs ve krediler ödenecek mi? KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman?
- EYT son durum ne oldu, açıklandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT açıklaması ne dedi? SON DAKİKA HABERLER
- 26 Aralık reyting sonuçları AÇIKLANDI MI? Dünün reytinglerinde hangi dizi/program birinci oldu? Alparslan: Büyük Selçuklu, Sipahi...
- Sosyal yardım Aralık ayı ne zaman yatar? Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak 2022?
- EYT staj son dakika gelişmesi var mı? EYT staj için açıklama geldi mi, son durum ne?
- Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları 2023: MPİ çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? 2023 büyük ikramiye açıklandı mı?
- Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak 2022? Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura takvimi açıklandı mı?
- Kooperatif marketleri FİYAT LİSTESİ! 600 üründe büyük indirim! Tarım Kredi aktüel kataloğu az önce yayımlandı! 50-100 TL altında ürünler: Ayçiçek yağı, Tuvalet kağıdı, yumurta...
- 1 varil petrol ne kadar, kaç TL? 1 varil petrol kaç litre, Türkiye yıllık ne kadar tüketiyor?
- Yeni müjde doğalgaz nerede, hangi ilde bulundu? Yeni bulunan doğalgaz ne kadar, ne zaman kullanılacak?