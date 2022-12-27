Fenerbahçe Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig 16. hafta | JESUS’UN MUHTEMEL 11’İ!

Fenerbahçe- Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ederken, Fenerbahçe ile Hatayspor büyük bir mücadele verecek. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, günün maçıyla ilgili merak edilenler...

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Hatayspor maçı 27 Aralık Salı günü saat 20:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Mücadele, Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.