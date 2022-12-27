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Fenerbahçe Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig 16. hafta | JESUS'UN MUHTEMEL 11'İ!

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2022 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
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Fenerbahçe Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig 16. hafta | JESUS’UN MUHTEMEL 11’İ!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor'u konuk ediyor. Trabzonla oynadığı derbi maçında 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, bugünkü maçı iyi değerlendirmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte merak edilenler...

Fenerbahçe- Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ederken, Fenerbahçe ile Hatayspor büyük bir mücadele verecek. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, günün maçıyla ilgili merak edilenler...

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Hatayspor maçı 27 Aralık Salı günü saat 20:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Mücadele, Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Szalai, Serdar, Lincoln, Arao, İsmail, Emre Mor, İrfan Can, Valencia, Batshuayi

Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Adekugbe, Onur, Musa, El Kaabi, Rebeiro, Lobanhidze, Ze Luis

TRABZON'A 2-0 YENİLDİ

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk oldu ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

CRESPO FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde Trabzonspor karşılaşmasında çift sarı kartla oyundan ihraç edilen Crespo'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Joao Pedro da Hatayspor maçında yer almayacak.

Sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Ezgjan Alioski, Nazım Sangare, Luan Peres ve Arda Güler'le ilgili karar bugünkü son çalışmada verilecek.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Genç oyuncu, kart görmesi durumunda Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

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