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Son dakika | Süper Lig'in 16. hafta hakemleri belli oldu

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Giriş Tarihi: 26.12.2022 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022
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Son dakika | Süper Lig’in 16. hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. MHK, Gaziantep FK-Beşiktaş maçının hakemi Atilla Karaoğlan'a hafta arasında görev vermedi.

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