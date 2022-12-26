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Galatasaray’dan Kazımcan Karataş açıklaması

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Giriş Tarihi: 26.12.2022
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Galatasaray’dan Kazımcan Karataş açıklaması

Spor Toto Süper Lig’in 15’inci haftasında sahasında İstanbulspor’u 2-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Galatasaray’da genç sol bek Kazımcan Karataş, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edememiş ve 67’nci dakikada yerini Patrick van Aanholt’a bırakmıştı.

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