Ozan Tufan Beşiktaş'a çok yakın! Şenol Güneş'ten kritik görüşme
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Ozan Tufan'ın sezon başından bu yana Türkiye'ye geri döneceği iddia ediliyordu. Yıldız futbolcunun transferi için sürpriz bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Şenol Güneş, eski öğrencisini Beşiktaş'a getirmek için harekete geçti.
Neredeyse her transfer döneminde Süper Lig ekiplerinin listesinde yer alan Ozan Tufan'la ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. 27 yaşındaki futbolcunun transferi için sürpriz bir telefon görüşmesi gerçekleşti.
'OZAN BENİMLE ÇALIŞMAYA HEVESLİ'
Kendisine geçen ay Ozan'ın transfer iddiaları sorulan Hull City Teknik Direktörü Rosenior şu ifadeleri kullanmıştı; "Resmi olarak hiçbir şey duymadım. Olağanüstü bir oyuncu olduğunu biliyorum, inanılmaz bir kariyeri var ve şimdiye kadar beni gerçekten mutlu eden şey, onun benimle çalışma hevesi. O, birlikte çalışmaktan hoşlandığım ve bunun mümkün olduğu kadar uzun süre devam etmesini umduğum harika bir oyuncu" dedi.
'AYRILMAK İSTEDİĞİNE DAİR İŞARET YOK' DEMİŞTİ AMA…
Ozan Tufan ile görüşmesi hakkında detayları açıklayan teknik adam, "Ozan ile son görüşmemiz gerçekten çok verimli geçti. Aslında bana mesaj atıyordu. Fitness programı üzerinde gerçekten çok çalışıyor ama ondan kulüpten ayrılmak istediğine dair hiçbir işaret yok." Sözlerini kullanmıştı.
OZAN'DA OLAY TRANSFER GELİŞMESİ
Fakat aradan geçen 1 aya rağmen Ozan Tufan'dan henüz hiç katkı alamayan Hull City'nin Ozan'ın ayrılığına onay vereceği ifade edildi. 27 yaşındaki futbolcuyla alakalı olay bir gelişme yaşandı.
GÜNEŞ'TEN OZAN SORUSUNA YANIT
Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan ve Beşiktaş'ın Şanlıurfaspor'u 4-2 yendiği maçtan sonra gelen Ozan Tufan sorusuna dikkat çeken bir cevap vermişti.
'OZAN BEĞENDİĞİM BİR OYUNCU'
Güneş maç sonrası yaptığı açıklamada; 'Ozan Tufan beğendiğim bir oyuncu. Şu anda Hull City'nin oyuncusu, benimle ilgisi yok.' ifadelerini kullanmıştı.
GÜNEŞ, OZAN TUFAN'I BİZZAT ARADI
Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Hull City'nin 27 yaşındaki Ozan Tufan'ı teknik direktör Şenol Güneş bizzat aradı.
'KULÜBÜMLE ANLAŞIRSANIZ GELİRİM HOCAM'
Tecrübeli futbolcu, üzerinde büyük emeği olan Güneş'e 'Kulübümle anlaşırsanız gelirim hocam' yanıtını verdi.
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