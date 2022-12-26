Ozan Tufan Beşiktaş’a çok yakın! Şenol Güneş’ten kritik görüşme

'OZAN BENİMLE ÇALIŞMAYA HEVESLİ'

Kendisine geçen ay Ozan'ın transfer iddiaları sorulan Hull City Teknik Direktörü Rosenior şu ifadeleri kullanmıştı; "Resmi olarak hiçbir şey duymadım. Olağanüstü bir oyuncu olduğunu biliyorum, inanılmaz bir kariyeri var ve şimdiye kadar beni gerçekten mutlu eden şey, onun benimle çalışma hevesi. O, birlikte çalışmaktan hoşlandığım ve bunun mümkün olduğu kadar uzun süre devam etmesini umduğum harika bir oyuncu" dedi.