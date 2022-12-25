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Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı canlı anlatım izle!

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Giriş Tarihi: 25.12.2022
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Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı canlı anlatım izle!

Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük 22/23 Süper Lig 15. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Adana Demirspor-Fatih Karagümrük maçı, 5 Ocak Fatih Terim'nde oynanıyor. Adana Demirspor-Fatih Karagümrük maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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