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Fenerbahçe'de Ferdi ve Crespo ceza sınırında

SPOR
Giriş Tarihi: 24.12.2022
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Fenerbahçe’de Ferdi ve Crespo ceza sınırında

Fenerbahçe’de sezonun iki yıldızı Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo, Trabzonspor karşısına ceza sınırında olarak çıkacak. Jorge Jesus, kart konusunda sadace Ferdi ve Crespo’yu değil, tüm takımı uyararak, “Saha içinde ne olursa olsun sakin kalın. Bu sezon kırmızı kartlardan çok çektik. Dikkatli olmalıyız” dedi.

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