Canlı | Galatasaray - Keçiörengücü (CANLI İZLE) Galatasaray-Keçiörengücü Ziraat Türkiye Kupası maçı izle

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur maçında 1.Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nü İstanbul'daki evinde ağırlayacak. Karşılaşma öncesi sarı kırmızılılarda Icardi, Yusuf Demir ve Ross'un sakatlıkları bulunuyor. Aslan karşılaşmayı kazanarak lige moralli başlamak istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri... Maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Giriş: 22.12.2022 17:47 Güncelleme: 22.12.2022 18:03

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5..tur heyecanı kaldığı yerden devam ederken Galatasaray evinde TFF 1. Lig temsilcisi Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Galatasaray - Keçiörengücü maçı 22 Aralık Perşembe günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

GALATASARAY-KEÇİÖRENGÜCÜ MUHTEMEL 11'LER:

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Berkan, Barış, Mertens, Kerem, Gomis

Keçiörengücü: Metin, Erhan, Haşim, Erkam, Batuhan, Mikail, Muhammed, Aykut, Bardhi, Olawoyin, Melih

ASLAN'DAN 4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Dünya Kupası arasına girmeden önce Galatasaray'ın, 3'ü Spor Toto Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 4 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i, Türkiye Kupası'nda da Ofspor'u mağlup etti.

5 HAZIRLIK MAÇINDA GALİBİYET YOK

Galatasaray, Dünya Kupası arasında 3'ü Antalya'da, 2'si İstanbul'da olmak üzere 5 hazırlık maçı yaptı. Sarı-kırmızılılar, Toulouse'u 2-1 mağlup ederken, Rayo Vallecano'ya 1-0, Villarreal'e 4-3 ve Lazio'ya 2-1 yenildi. Adana Demirspor ile de 2-2 berabere kaldı.

GALATASARAY'IN SERÜVENİ

Galatasaray, bu sezon Türkiye Kupası'na 3. Eleme Turu'ndan katıldı. Sarı-kırmızılılar, bu turda Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla geçerken, 4. turda da Ofspor'u 2-1'lik skorla eledi ve 5. tura yükseldi. Ankara Keçiörengücü de kupa serüvenine 3. turdan başladı. Ankara ekibi, 3. turda Diyarbekirspor'u 4-1, 4. turda da Bulvarspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek 5. tura çıktı.

İKİ İSİM SAKAT

Sakat oyuncuların birer birer iyileşmesiyletoparlanan Galatasaray'da, iki ismin tedavisi sürüyor. Yunus ve Icardi, Florya'da bir sağlık kontrolünden daha geçti. Her iki yıldızın da beklenenden daha önce takıma katılacağı belirtiliyor.

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