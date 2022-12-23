TFF, 2023 FIFA hakemleri listesini duyurdu! İşte ilk kez yer alanlar

TFF, 2023 FIFA hakemleri listesini duyurdu. Konuya dair TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada toplam 39 hakemin 2023 FIFA hakemleri listesine girdiğini belirterek, "10 hakemimiz ise bu kategorilerde ilk defa yer alıyor. Hakemlerimizin dünya futbol arenasında daha da artan sayılarla yer alması bizleri mutlu ediyor. Hakemlerimizin uluslararası arenada 100. yılımıza yaraşır bir şekilde ülkemizi temsil ederek başarılarıyla bizleri gururlandıracaklarına canı gönülden inanıyoruz. Tüm hakemlerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerini kullandı.