Fenerbahçe dev derbi için Trabzon'a gitti! Jesus'u minik taraftarlar çiçekle karşıladı
Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak dev derbi öncesi Fenerbahçe, Trabzon'a geldi. Fenerbahçe kafilesini az sayıda taraftar karşılarken, teknik direktör Jorge Jesus’a, minik taraftarlar çiçek verdi. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.
Sarı-lacivertli kafile Türk Hava Yollarına ait (THY) özel bir uçak ile saat 18.20 sıralarında Trabzon Havaalanı'na indi. Fenerbahçe kafilesini az sayıda taraftar karşılarken, teknik direktör Jorge Jesus'a, minik taraftarlar çiçek verdi.
Futbolculara sevgi gösterisinde bulunan sarı-lacivertli taraftarlar yanlarında getirdikleri formaları imzalattılar. Fenerbahçe kafilesi geniş güvenlik önlemleri altında kendisini bekleyen araçlara binerek otele doğru yola çıktı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yalı Çapkını 14. bölüm CANLI full izle! 23 Aralık Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izleme linki! Star TV, Youtube...
- Emekli Ocak zammı nihayete kavuşuyor! İğneden ipliğe hesaplandı! Emekliye 5.901 TL, memura 11.638 TL! Refah payı ve asgari ücret ayarı...
- VGM BURS SONUCU SORGULAMA: VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 VGM bursu ne kadar, kaç TL oldu?
- Yalı Çapkını yeni bölümde zelzele koptu geliyor! Korhanlar maaile hastaneye döküldü! Ferit'in akıbeti ise...
- 23 Aralık bugün kimin maçı var? Hangi maç saat kaçta? Süper Lig 15. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ
- EYT son dakika açıklaması! EYT ne zaman açıklanacak, belli olacak? EYT açıklanma tarihi belli oldu mu?
- 2023 Bekçi alımı ne zaman? EGM PA Bekçi alımı başvuruları başladı mı, hangi tarihte başlayacak?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 23 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte birinci olan isim...
- FB-GS MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe Galatasaray Derbi MAÇI ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- 2023 Green Card başvurusu nasıl yapılır, pasaport şartı var mı? ABD Green Card başvuru şartları neler?
- Merkür retrosu ne zaman? 2023 yılında bu sorunlar meydana gelebilir! Retro zamanında bu konulara dikkat edin
- AUZEF Final sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Sınavın süresi kaç dakika? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA