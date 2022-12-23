23 Aralık bugün kimin maçı var? Hangi maç saat kaçta? Süper Lig 15. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ

Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından gündeme getirildi. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Süper Lig 15. tur maçları başladı. TFF tarafından belirlenen lig takvimi sonrasında bu hafta hangi maçların oynanacağı da belli oldu. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? Bu hafta hangi maçlar var? İşte, detaylar...

SÜPER LİG BAŞLADI MI?

Katar'da yapılan 2022 Dünya Kupası maçları 20 Kasım Pazar günü başladı ve 18 Aralık kupayı kazanan takımın belli olmasıyla sona erdi. Dünya Kupası dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e 14. haftanın ardından ara verildi.Süper Lig 15. hafta maçlarıyla birlikte, 23-24 ve 25 Aralık tarihlerinde yeniden başlayacak.