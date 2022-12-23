23 Aralık bugün kimin maçı var? Hangi maç saat kaçta? Süper Lig 15. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ
Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçları, Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte arama motorlarında sorgulanmaya başladı. TFF tarafından belirlenen lig takviminin ardından bu hafta hangi maçların oynanacağı belli oldu. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? Bu hafta hangi maçlar var? İşte, günün maçları....
Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından gündeme getirildi. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Süper Lig 15. tur maçları başladı. TFF tarafından belirlenen lig takvimi sonrasında bu hafta hangi maçların oynanacağı da belli oldu. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? Bu hafta hangi maçlar var? İşte, detaylar...
SÜPER LİG BAŞLADI MI?
Katar'da yapılan 2022 Dünya Kupası maçları 20 Kasım Pazar günü başladı ve 18 Aralık kupayı kazanan takımın belli olmasıyla sona erdi. Dünya Kupası dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e 14. haftanın ardından ara verildi.Süper Lig 15. hafta maçlarıyla birlikte, 23-24 ve 25 Aralık tarihlerinde yeniden başlayacak.
SÜPER LİG 15. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ
TFF tarafından yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'de 15. haftanın programı şu şekilde:
23 ARALIK CUMA
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Medipol Başakşehir (Ümraniye Belediyesi Şehir)
24 ARALIK CUMARTESİ
13.30 Atakaş Hatayspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Hatay)
16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
25 ARALIK PAZAR
13.30 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)
16.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)
16.00 Arabam.com Konyaspor-Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Galatasaray-İstanbulspor (Nef)
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- 23 Aralık bugün kimin maçı var? Hangi maç saat kaçta? Süper Lig 15. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ
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