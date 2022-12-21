Halil Umut Meler kimdir, hangi takımlı? Trabzonspor ve Fenerbahçe karnesi: Halil Umut Meler’in TS ve FB istatistikleri

Halil Umut Meler kimdir, hangi takımlı? Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 15. haftada oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasının Halil Umut Meler yönetecek. Peki, Halil Umut Meler kimdir, hangi takımlı? Trabzonspor ve Fenerbahçe karnesi nasıl? İşte Halil Umut Meler'in TS ve FB istatistikleri...

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler, 1986 yılında İzmir'in Selçuk ilçesinde dünyaya geldi. Babası Selçuk Efesspor'da uzun yıllar yöneticilik yaptı. Aslen Makedon göçmeni olan Halil Umut Meler, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun oldu. Üniversiteye gitmeden önce 6 yıl amatör futbol oynadı.