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Halil Umut Meler kimdir, hangi takımlı? Trabzonspor ve Fenerbahçe karnesi: Halil Umut Meler'in TS ve FB istatistikleri

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2022 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
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Halil Umut Meler kimdir, hangi takımlı? Trabzonspor ve Fenerbahçe karnesi: Halil Umut Meler’in TS ve FB istatistikleri

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ligin 15. hafta hakemleri açıklanırken, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasını Halil Umut Meler'in yöneteceği duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından Halil Umut Meler'in Trabzonspor ve Fenerbahçe karnesi araştırılmaya başlandı. Peki, Halil Umut Meler kimdir, hangi takımlı? Trabzonspor ve Fenerbahçe karnesi nasıl? İşte Halil Umut Meler'in TS ve FB istatistikleri...

Halil Umut Meler kimdir, hangi takımlı? Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 15. haftada oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasının Halil Umut Meler yönetecek. Peki, Halil Umut Meler kimdir, hangi takımlı? Trabzonspor ve Fenerbahçe karnesi nasıl? İşte Halil Umut Meler'in TS ve FB istatistikleri...

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler, 1986 yılında İzmir'in Selçuk ilçesinde dünyaya geldi. Babası Selçuk Efesspor'da uzun yıllar yöneticilik yaptı. Aslen Makedon göçmeni olan Halil Umut Meler, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun oldu. Üniversiteye gitmeden önce 6 yıl amatör futbol oynadı.

Meler, üniversitede Beden Eğitimi Bölümünde okurken hakemlik kurslarını da görüp bu dönemde 18 yaşında hakem olarak görev yapmaya başlamıştır. Okul bittikten sonra İzmir'e dönmüş ve İzmir'de il hakemliği yapmıştır. Ardından 2013 senesinde Ulusal kategoriye yükselmiştir.

23 Temmuz 2015 tarihinde Süper Lig Hakem (o zamanki adıyla Üst Klasman Hakem) kadrosuna terfi etti. 2017 yılbaşı itibari ile FIFA kokartlı hakem oldu.

Meler, 20 Mayıs 2018 Pazar günü İtalya ile Hollanda takımları arasında oynanan UEFA U17 Avrupa Şampiyonası final müsabakasını yönetti. Halil Umut Meler, finalden önce de 4 Mayıs 2018 tarihinde başlayan turnuvada; İngiltere - İsrail, Hollanda - İspanya ve Bosna Hersek - İrlanda Cumhuriyeti maçlarını yönetti.

Halil Umut Meler, 2011 yılında dünya evine girmiştir.

HALİL UMUT MELER HANGİ TAKIMLI?

Halil Umut Meler'in Galatasaray taraftarlığıyla biliniyor.

HALİL UMUT MELER'İN FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR KARNESİ

Takım Maç G B M Rakip MBP
Fenerbahçe 26 16 4 6 62 3 69 5 2
Trabzonspor 23 10 7 6 54 3 63 3 1,61

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