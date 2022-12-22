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Türkiye'nin FIFA dünya sıralamasındaki yeri açıklandı

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Giriş Tarihi: 22.12.2022
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Türkiye’nin FIFA dünya sıralamasındaki yeri açıklandı

FIFA, 2022 Dünya Kupası'nın ardından oluşan aralık ayı dünya sıralamasını açıkladı. A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 44'üncü oldu.

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