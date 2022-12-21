Trabzonspor taraftarı formalara akın etti! Dudak uçuklatan gelir

Fırtına'nın en fazla ürün satışı yaptığı iller arasında ilk sırayı Trabzon 135 milyon TL ile alırken onu 34 milyon TL'lik ürün satışı ile İstanbul takip etti. Bursa, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Samsun, İzmir, Antalya ve Zonguldak da en çok satış yapılan iller olmayı başardı.