Messi ve arkadaşları helikopterle kurtarıldı! Arjantin’de kupa coşkusu kaosa dönüştü! Ölü ve yaralılar var

İPTAL SONRASI OLAYLAR ÇIKTI! ÖLÜ VE YARALILAR VAR...

Dikilitaş Meydanı'nda bekleyen kalabalık, Messi ve arkadaşlarının alana gelmeyeceğini öğrenince çileden çıktı. Buenos Aires polisi, kalabalığın sakin şekilde dağılması yönünde uyarılar yapsa da 36 yıl sonra gelen Dünya Kupası'nı ve Milli Takımı görmek için saatlerdir bekleyen kalabalık öfkeyle olay çıkarmaya başladı.

Polis, biber gazı ve tazyikli suyla kalabalığa müdahale etmeye çalışınca olaylar büyüdü. Taraftarlar da polise madde yağdırmaya başladı. Çok sayıda taraftar gözaltına alındı.