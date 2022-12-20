ZTK son 16 kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası son 16 kura çekim tarihi açıklandı mı?
ZTK son 16 kura çekimi ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu mücadelesinde İstanbulspor'u 3-1 yenen Fenerbahçe son 16 turuna yükseldi. Peki, ZTK son 16 kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası son 16 kura çekim tarihi açıklandı mı?
ZTK son 16 kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası son 16 kura çekim tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kaldı. Peki, ZTK son 16 kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası son 16 kura çekim tarihi açıklandı mı?
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kaldı. Sarı-lacivertliler 5. eleme turunda İstanbulspor ile karşılaştı.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 31. dakikada Joshua King ile 34 ve 54. dakikalarda Michy Batshuayi'nin golleriyle 3-1 kazandı
İstanbulspor'un tek sayısı ise 90+3'te Jetmir Topalli'den geldi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler adını son 16 turuna yazdırdı.
ZTK SON 16 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, 23 Aralık Cuma günü yapılacak.
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- ZTK son 16 kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası son 16 kura çekim tarihi açıklandı mı?
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