ZTK son 16 kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası son 16 kura çekim tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kaldı. Peki, ZTK son 16 kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası son 16 kura çekim tarihi açıklandı mı?