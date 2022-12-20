Beşiktaş-Şanlıurfaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? 2022 ZTK MAÇ TAKVİMİ!

Beşiktaş-Şanlıurfaspor maçı ne zaman? sorusu futbolseverler tarafından gündeme getirildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu başlıyor. 11 Kasım'da kura çekimi gerçekleştirilmişti. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından kupa maçında Beşiktaş, Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Peki, Beşiktaş-Şanlıurfaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte, merak edilenler...

BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları A Spor kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmalar, 20-21-22 Aralık tarihlerinde oynanacak.Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı da 21 Aralık Çarşamba günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.