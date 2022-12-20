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Beşiktaş-Şanlıurfaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? 2022 ZTK MAÇ TAKVİMİ!

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2022
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Beşiktaş-Şanlıurfaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? 2022 ZTK MAÇ TAKVİMİ!

FIFA Dünya Kupası'na verilen aranın ardından futbolseverlerin heyecanla beklediği Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçları bugün başlıyor. 11 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından maç takvimi belli oldu. Peki, Beşiktaş-Şanlıurfaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte, merak edilenler...

Beşiktaş-Şanlıurfaspor maçı ne zaman? sorusu futbolseverler tarafından gündeme getirildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu başlıyor. 11 Kasım'da kura çekimi gerçekleştirilmişti. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından kupa maçında Beşiktaş, Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Peki, Beşiktaş-Şanlıurfaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte, merak edilenler...

BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları A Spor kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmalar, 20-21-22 Aralık tarihlerinde oynanacak.Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı da 21 Aralık Çarşamba günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 5. ELEME TURU MAÇ PROGRAMI

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, 5. eleme turu müsabakalarının şu şekilde:

20 ARALIK SALI

13.00 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)

13.00 MKE Ankaragücü-Tuzlaspor (Akdeniz Üniversitesi)

15.00 Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor (Sivas 4 Eylül)

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Manisa FK (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)

21 ARALIK ÇARŞAMBA

13.00 Bitexen Giresunspor-Teco Karacabey Belediyespor (Çotanak Spor Kompleksi)

15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Uşakspor (Esenler Erokspor)

17.00 Corendon Alanyaspor-Eyüpspor (Kırbıyık Holding)

19.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

21.00 Beşiktaş-Şanlıurfaspor (Vodafone Park)

22 ARALIK PERŞEMBE

13.00 Yukatel Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG Enertürk Enerji)

15.00 Arabam.com Konyaspor-Bodrumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Gaziantep FK-Dyorex Boluspor (Kalyon)

19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

21.00 Galatasaray-Ankara Keçiörengücü (Nef)

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