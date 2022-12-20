Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu başlıyor. 11 Kasım'da kura çekimi gerçekleştirilmişti. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da mücadele edeceği 5. tur maçları bugün başlıyor. Dünya Kupası arasının ardından futbolseverler ZTK maç programlarını araştırmaya başladı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? 2022 ZTK 5. tur maç programı: Hangi maç ne zaman, saat kaçta? İşte haberin detayları...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Heyecan dozu yüksek geçecek Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları A Spor kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmalar, 20-21-22 Aralık tarihlerinde oynanacak.

5. tur karşılaşmaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak.