Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? 2022 ZTK 5. tur maç programı: Hangi maç ne zaman, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı bugün başlıyor. 11 Kasım'da gerçekleştirilen kura çekiminde 5. tur eşleşmeleri belirlenmişti. FIFA Dünya Kupası'na verilen aranın ardından futbolseverlerin hasreti sona eriyor. Şimdi ise gözler Ziraat Türkiye Kupası maç takvimine çevrildi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? 2022 ZTK 5. tur maç programı: Hangi maç ne zaman, saat kaçta? İşte cevaplar...
Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu başlıyor. 11 Kasım'da kura çekimi gerçekleştirilmişti. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da mücadele edeceği 5. tur maçları bugün başlıyor. Dünya Kupası arasının ardından futbolseverler ZTK maç programlarını araştırmaya başladı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? 2022 ZTK 5. tur maç programı: Hangi maç ne zaman, saat kaçta? İşte haberin detayları...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Heyecan dozu yüksek geçecek Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları A Spor kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmalar, 20-21-22 Aralık tarihlerinde oynanacak.
5. tur karşılaşmaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
20 ARALIK SALI
13.00 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)
13.00 MKE Ankaragücü-Tuzlaspor (Akdeniz Üniversitesi)
15.00 Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor (Sivas 4 Eylül)
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Manisa FK (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
21.00 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)
21 ARALIK ÇARŞAMBA
13.00 Bitexen Giresunspor-Teco Karacabey Belediyespor (Çotanak Spor Kompleksi)
15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Uşakspor (Esenler Erokspor)
17.00 Corendon Alanyaspor-Eyüpspor (Kırbıyık Holding)
19.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
21.00 Beşiktaş-Şanlıurfaspor (Vodafone Park)
22 ARALIK PERŞEMBE
13.00 Yukatel Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG Enertürk Enerji)
15.00 Arabam.com Konyaspor-Bodrumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 Gaziantep FK-Dyorex Boluspor (Kalyon)
19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)
21.00 Galatasaray-Ankara Keçiörengücü (Nef)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? 2022 ZTK 5. tur maç programı: Hangi maç ne zaman, saat kaçta?
- KPSS 2022/12 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı atamaları ne zaman?
- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 44 personel alımı ilanı | Mühendis, Memur, Tekniker... KPSS şartı aranıyor mu? Kimler başvurabilir? İŞKUR BAŞVURU EKRANI
- Evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2023 Ocak zammı ile evde bakım parası kaç TL olacak? SON DAKİKA HABERLER
- Staj Ücretlerine ne kadar zam gelecek? 2023 STAJYER Maaşları kaç TL olacak?
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi 2022-2023 açık lise sınavları ne zaman açıklanır?
- AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI | AUZEF final sınavı giriş yerleri belli oldu mu? Sınava kaç gün kaldı? 2022-2023 SINAV TARİHLERİ
- Bekçi alımı ilanları 2023 yayımlandı mı? EGM Polis Akademisi 2023 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Başvurular ne zaman başlıyor?
- Bugün Asgari Ücret Toplantısı saat kaçta? 2023 asgari ücret zammı 3. toplantıda belli olur mu? 4. toplantı tarihi ne zaman?
- Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile 2023 Ocak 1. dönem kıdem tazminatı belli oldu mu?
- TOKİ Yozgat KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Yozgat 500 konut kura çekimi CANLI İZLE! Akdağmadeni, Sorgun, Merkez kura sonuçları
- RİZE TOKİ KURA SONUÇLARI | 1.100 TOKİ RİZE konut kura çekimi CANLI İZLE! Güneysu, Kendirli, Merkez İSİM LİSTESİ