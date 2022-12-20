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Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? 2022 ZTK 5. tur maç programı: Hangi maç ne zaman, saat kaçta?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2022
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Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? 2022 ZTK 5. tur maç programı: Hangi maç ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı bugün başlıyor. 11 Kasım'da gerçekleştirilen kura çekiminde 5. tur eşleşmeleri belirlenmişti. FIFA Dünya Kupası'na verilen aranın ardından futbolseverlerin hasreti sona eriyor. Şimdi ise gözler Ziraat Türkiye Kupası maç takvimine çevrildi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? 2022 ZTK 5. tur maç programı: Hangi maç ne zaman, saat kaçta? İşte cevaplar...

Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu başlıyor. 11 Kasım'da kura çekimi gerçekleştirilmişti. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da mücadele edeceği 5. tur maçları bugün başlıyor. Dünya Kupası arasının ardından futbolseverler ZTK maç programlarını araştırmaya başladı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? 2022 ZTK 5. tur maç programı: Hangi maç ne zaman, saat kaçta? İşte haberin detayları...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Heyecan dozu yüksek geçecek Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları A Spor kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmalar, 20-21-22 Aralık tarihlerinde oynanacak.

5. tur karşılaşmaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 5. ELEME TURU MAÇ PROGRAMI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 5. eleme turu müsabakalarının programı şöyle:

20 ARALIK SALI

13.00 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)

13.00 MKE Ankaragücü-Tuzlaspor (Akdeniz Üniversitesi)

15.00 Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor (Sivas 4 Eylül)

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Manisa FK (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)

21 ARALIK ÇARŞAMBA

13.00 Bitexen Giresunspor-Teco Karacabey Belediyespor (Çotanak Spor Kompleksi)

15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Uşakspor (Esenler Erokspor)

17.00 Corendon Alanyaspor-Eyüpspor (Kırbıyık Holding)

19.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

21.00 Beşiktaş-Şanlıurfaspor (Vodafone Park)

22 ARALIK PERŞEMBE

13.00 Yukatel Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG Enertürk Enerji)

15.00 Arabam.com Konyaspor-Bodrumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Gaziantep FK-Dyorex Boluspor (Kalyon)

19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

21.00 Galatasaray-Ankara Keçiörengücü (Nef)

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