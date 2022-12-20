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Süper Lig'de yabancı sınırı değişiyor mu? TFF Başkanı Büyükekşi'den yeni dönem sinyali! EURO 2028 ve 2032'ye adaylık başvurusu

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Giriş Tarihi: 20.12.2022 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022
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Süper Lig’de yabancı sınırı değişiyor mu? TFF Başkanı Büyükekşi’den yeni dönem sinyali! EURO 2028 ve 2032’ye adaylık başvurusu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 6 aylık görev süresi içerisindeki faaliyetlerine yönelik açıklamalar yaparken, yeni projelerle ilgili bilgiler verdi. Büyükekşi, merak edilen yabancı kuralı konusuna da değindi. Ayrıca EURO 2028 ve 2032 için de adaylık başvurusunda bulunacaklarını ifade eden TFF Başkanı "Titizlikle hazırladığımız ön teklif dosyamızı UEFA’ya sunduk, şehirlerimizi de bildirdik. Umuyorum ve inanıyorum ki bu iki şampiyonadan birinin ev sahibi biz olacağız." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi düzenlediği basın toplantısında, yönetim kurulu olarak 6 aylık görev süresi içerisindeki faaliyetlerini değerlendirirken, önümüzdeki döneme yönelik projeleri hakkında bilgi verdi.

"GÖREVİMİZİN İLK GÜNLERİNDE HARCAMA LİMİTLERİ, YAYIN İHALESİ VE YABANCI SAYISINI ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK"
Göreve başladıkları ilk günlerde acil çözüm bekleyen ve askıda olan harcama limitleri, yayın ihalesi, yabancı sayısı konularını çözüme kavuşturduklarını belirten Mehmet Büyükekşi, "Yeni harcama limitlerini ilan ettik. Kulüp lisans ve finansal fair play talimatını değiştirdik. Uzun süre imzalanamayan yayın ihalesi anlaşmasını 150 milyon TL daha artırarak 2,2 milyar TL olarak imzaladık.Süper Lig ve 1. Lig Yayın Hakları için BeIN ile olan sözleşmemizi yeni bedelle 2 yıl uzattık. Yabancı sayısını çözüme kavuşturduk. Bu sezon Süper Lig'de 7+4 olarak planlanan yabancı sayısını kulüplerimizle istişare ederek 8+3 olarak devam etmesine karar verdik. Spor Toto 1. Lig'de ise bir önceki sezonda uygulanan A Takım Listesinde 8 yabancı futbolcu uygulamasına devam kararı aldık. Buna ilaveten belirli kriterlere göre Spor Toto Süper Lig'de 3, Spor Toto 1. Lig'de 2 yabancı uyruklu 21 yaş altı futbolcunun transferine izin verdik." dedi.

"VAR SİSTEMİNİ UEFA PROTOKOL SINIRLARI İÇERİSİNE ÇEKTİK"
VAR sistemini UEFA'nın belirlediği protokol sınırları içerisine çektiklerinin altını çizen TFF Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

"2022-2023 sezonunda 12 VAR hakemi ile kadro kuruldu. Spor Toto 1. Lig'de VAR uygulamasını hayata geçirdik. Saha ve VAR hakemlerini birbirinden ayırarak, VAR hakemliğinde de uzmanlaşmaya gittik. Birçok ülke federasyonunun da uygulamaya hazırlandığı bu sistemde Dünya futboluna öncülük yaptık. Dünya hakemliğinin önemli isimlerinden Pawel Gill'i VAR danışmanı olarak göreve getirdik. VAR odasında iyileştirmeler yaptık."

"KORSAN YAYINLA TOPYEKûN MÜCADELEYE İHTİYAÇ VAR"
Kulüplerin gelirlerinin düşmesindeki en büyük nedenlerden birinin korsan yayının olduğunu aktaran Mehmet Büyükekşi, "Korsan yayının engellenmesi için medyanın, taraftarların, kulüp yöneticilerinin, yani futbol ailesinin topyekûn mücadele etmesine ihtiyaç var" diye konuştu.

AVRUPA ŞAMPİYONASI ADAYLIK BAŞVURUSU
Euro 2028 ve Euro 2032'ye ev sahipliği yapmak için adaylık başvurusuyla birlikte ön teklif dosyasının UEFA'ya sunulduğunu kaydeden Mehmet Büyükekşi, 2025 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali adaylık ön dosyasının da UEFA'ya teslim edildiğini belirtti.

Dünya Kupası arasının ardından 23 Aralık Cuma günü başlayacak olan Süper Lig için bazı yeni kararlar aldıklarını kaydedene TFF Başkanı, ligin ikinci yarısında hayata geçirilecek değişiklikleri şöyle sıraladı:

"DÜNYA KUPASI'NDAKİ UZATMA DAKİKALARI UYGULAMASI SÜPER LİG'DE BAŞLIYOR"
"Dünya Kupası'nda uygulanan topun oyunda kaldığı süre göz önüne alınarak normal süreye eklenecek uzatma dakikalarının uygulamasını biz de Cuma günü başlayacak Süper Lig'de uygulamaya koyuyoruz. Bu görevi AVAR hakemine verdik. Kronometreyi AVAR hakemi tutup uzatma süresini 4. hakeme bildirecek. Böylece hem ligimizdeki uzatma dakikalarıyla ilgili dedikoduların ve polemiklerin önüne geçeceğiz hem de futbolcularımızın süreyi geçirmeye yönelik hareketlerini engelleyeceğiz."

YABANCI SAYISI
Yabancı sayısı ile ilgili yeni öncesinde yeni bir karar almak durumunda olduklarına değinen Büyükekşi, "Futbol ailesi olarak bütün paydaşlarımızla istişare ederek alacağız bu kararı. Kulüpler birliği de bu konuda geçtiğimiz haftalarda ilk çalıştayını yaptı. Değerlendirmelerini bize sunacaklar. Biz de yol haritamızı belirleyerek orta ve uzun vadede doğru hedef neyse onu sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

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