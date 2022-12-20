Süper Lig’de yabancı sınırı değişiyor mu? TFF Başkanı Büyükekşi’den yeni dönem sinyali! EURO 2028 ve 2032’ye adaylık başvurusu

"GÖREVİMİZİN İLK GÜNLERİNDE HARCAMA LİMİTLERİ, YAYIN İHALESİ VE YABANCI SAYISINI ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK"

Göreve başladıkları ilk günlerde acil çözüm bekleyen ve askıda olan harcama limitleri, yayın ihalesi, yabancı sayısı konularını çözüme kavuşturduklarını belirten Mehmet Büyükekşi, "Yeni harcama limitlerini ilan ettik. Kulüp lisans ve finansal fair play talimatını değiştirdik. Uzun süre imzalanamayan yayın ihalesi anlaşmasını 150 milyon TL daha artırarak 2,2 milyar TL olarak imzaladık.Süper Lig ve 1. Lig Yayın Hakları için BeIN ile olan sözleşmemizi yeni bedelle 2 yıl uzattık. Yabancı sayısını çözüme kavuşturduk. Bu sezon Süper Lig'de 7+4 olarak planlanan yabancı sayısını kulüplerimizle istişare ederek 8+3 olarak devam etmesine karar verdik. Spor Toto 1. Lig'de ise bir önceki sezonda uygulanan A Takım Listesinde 8 yabancı futbolcu uygulamasına devam kararı aldık. Buna ilaveten belirli kriterlere göre Spor Toto Süper Lig'de 3, Spor Toto 1. Lig'de 2 yabancı uyruklu 21 yaş altı futbolcunun transferine izin verdik." dedi.