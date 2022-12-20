Trabzonspor’un hedefi Adama Traore!

Verilen arada Antalya'da kamp yapan Fırtına burada daha çok sistem ve taktik üzerine çalıştı. Sezon başından bu yana istediği oyunu sahaya yansıtamayan teknik direktör Abdullah Avcı öğrencilerine yeni felsefesini aşılamaya çalıştı. Yönetimle de sık sık toplantılar yapan teknik ekip transfer için rapor verdi.