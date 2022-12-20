Hafızalara kazınan Arjantin Fransa finali! Tarih böylesini görmedi

Fransa ise 30 milyon dolarla evine geri döndü. FIFA, bu yıl düzenlenen Dünya Kupası kapsamında toplam 440 milyon dolarlık ödül bütçesi ayırdı ve takımlar birinciliğe yaklaştıkça kazandıkları meblağ da arttı. Fransa, 2018 yılında Dünya Kupası'nın sahibi olduğunda 38 milyon dolarlık ödül kazanmıştı. Bu anlamda bu yıl birinciye verilen para ödülü de şimdiye kadar belirlenen en büyük tutar oldu.