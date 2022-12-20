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Milli futbolcu Çağlar Söyüncü için A.Madrid iddiası

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Giriş Tarihi: 20.12.2022
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Milli futbolcu Çağlar Söyüncü için A.Madrid iddiası

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü adı LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid ile anılıyor. Bu sezon Leicester City ile 1'i lig, 1'i de kupa olmak üzere sadece 2 maçta görev yapan 26 yaşındaki stoperin sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.

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