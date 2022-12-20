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Messi Arjantin'in 36 yıl sonra kazandığı Dünya Kupası'yla uyudu

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Giriş Tarihi: 20.12.2022
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Messi Arjantin’in 36 yıl sonra kazandığı Dünya Kupası’yla uyudu

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı 36 yıl sonra yeniden kazanan Arjantin'in kaptanı Messi, ülkesindeki kulamanın ardından otel odasına çekildi. Messi, kazanılan Dünya Kupası ile yatakta poz verdi.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı yenerek 36 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Arjantin Milli Takımı, bu sabaha karşı ülkesine döndü.

Uçaktan ilk olarak elinde kupayla Lionel Messi ve teknik direktör Scaloni indi.

Futbolcular ve teknik ekip, daha sonra kendilerini bekleyen üstü açık otobüse binerek havaalanından ayrıldı.

Arjantin Milli Takımı'nı taşıyan otobüs, kutlamalar için Buenos Aires sokaklarını dolduran binlerce futbolseverlerin arasında ilerlemekte zorlandı.

Coşkulu kutlamanın ardından futbolcular dinlenmek için odalarına çekildi.

BİRLİKTE UYUDU

Kupayı bir an olsun yanından ayırmayan Lionel Messi, 15 yıldır hayalini kurduğu kupayla uyudu. Kariyerindeki tek eksik kupayı kazanmanın mutluluğu fotoğraf karelerine yansıdı.

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