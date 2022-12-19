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Karim Benzema Fransa milli takımını bıraktığını açıkladı: Hikayemi yazdım ve artık bitti

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Giriş Tarihi: 19.12.2022 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022
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Karim Benzema Fransa milli takımını bıraktığını açıkladı: Hikayemi yazdım ve artık bitti

Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema 35. yaş gününde Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan forvet oyuncusu, "Bugün olduğum yere gelmek için çok çabaladım. Hatalar da yaptım ve bununla gurur duyuyorum! Hikayemi yazdım ve artık bitti" sözlerine yer verdi.

Yıldız futbolcu Karim Benzema, Fransa Milli Takımı kariyerini noktaladığını açıkladı.

Benzema, 35. yaş gününde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün olduğum yere gelmek için gerekli çabaları ve hataları yaptım ve bundan gururluyum. Hikayemi yazdım ve bizimki son buldu." ifadesine kullandı.

37 GOL ATTI

Cezayir asıllı forvet oyuncusu, 97 defa giydiği Fransa A Milli Takımı formasıyla 37 gol kaydetti. Benzema, milli takımdaki tek şampiyonluğunu, 2020-21 sezonunda UEFA Uluslar Ligi'ni kazanarak elde etti.

SAKATLIĞI NEDENİYLE OYNAYAMADI

İspanyol kulübü Real Madrid'de top koşturan Benzema, yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 2022'de ilk kez kazanmıştı. Benzema, Fransa'nın 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosuna alınmış ancak sakatlığı nedeniyle turnuvada oynayamamıştı.

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