Karim Benzema Fransa milli takımını bıraktığını açıkladı: Hikayemi yazdım ve artık bitti

Yıldız futbolcu Karim Benzema, Fransa Milli Takımı kariyerini noktaladığını açıkladı.

Benzema, 35. yaş gününde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün olduğum yere gelmek için gerekli çabaları ve hataları yaptım ve bundan gururluyum. Hikayemi yazdım ve bizimki son buldu." ifadesine kullandı.