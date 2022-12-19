Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? 2022 STSL 15. hafta TS FB derbisi hangi tarihte oynanacak?

Açıklamada, Vali İsmail Ustaoğlu'nun şu ifadeleri yer aldı:

"Sağduyunun hakim olduğu bir müsabakayı geride bırakacağımıza inanıyorum. Benim görev yaptığım süre boyunca onlarca müsabaka izledim. En ufak bir cismin atıldığı bir müsabakaya şahit olmadım. Çok şükür şampiyonluğu da gördük. Fenerbahçe müsabakasında da sağduyunun hakim olacağına ben inanıyorum."