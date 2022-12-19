Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? 2022 STSL 15. hafta TS FB derbisi hangi tarihte oynanacak?
Trabzonspor Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Dünya Kupası'na verilen aranın sona ermesiyle birlikte Süper Lig heyecanı yeniden başlıyor. Ligin 15. haftası Trabzonspor - Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmanın ayrıntıları belli oldu. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? 2022 STSL 15. hafta TS FB derbisi hangi tarihte oynanacak? İşte dev derbinin detayları...
Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yeniden başlıyor. Arjantin'in şampiyonluğuyla tamamlanan FIFA Dünya Kupası'na verilen aranın ardından gözler Süper Lig'e çevrildi. Ligin 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? 2022 STSL 15. hafta TS FB derbisi hangi tarihte oynanacak? İşte cevaplar...
TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 24 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇINA KONUK TAKIMIN TARAFTARI ALINMAYACAK
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.
TSYD Trabzon Şube Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
Toplantıda, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı A grubu riskli müsabaka kategorisinde değerlendirildi. Daha önceki yıllarda olduğu gibi misafir takım taraftarının alınmaması yönündeki uygulamaya bu maçta da devam edilmesine karar verildi.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada, 1600'ü özel olmak üzere 2 bin 400 güvenlik personeli görev yapacak.
Açıklamada, Vali İsmail Ustaoğlu'nun şu ifadeleri yer aldı:
"Sağduyunun hakim olduğu bir müsabakayı geride bırakacağımıza inanıyorum. Benim görev yaptığım süre boyunca onlarca müsabaka izledim. En ufak bir cismin atıldığı bir müsabakaya şahit olmadım. Çok şükür şampiyonluğu da gördük. Fenerbahçe müsabakasında da sağduyunun hakim olacağına ben inanıyorum."
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