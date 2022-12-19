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Manchester United Ronaldo'nun eksiğini onunla kapatacak

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Giriş Tarihi: 19.12.2022 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022
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Manchester United Ronaldo’nun eksiğini onunla kapatacak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, PSV Eindhoven'ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Cody Gakpo'yu kadrosuna katmak istiyor.

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