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Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? 2022 STSL 15. hafta fikstürü, maç programı açıklandı! İşte maç takvimi

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2022
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Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? 2022 STSL 15. hafta fikstürü, maç programı açıklandı! İşte maç takvimi

Katar'da Arjantin'in şampiyonluğuyla sona eren 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından maç programı merak ediliyor. Süper Lig hasretinin sona ermesine kısa süre kala futbolseverler maçların başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. TFF tarafından Süper Lig'de 15. hafta programı açıklandı. Peki, Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? 2022 STSL 15. hafta fikstürü, maç programı nasıl olacak? İşte cevaplar...

FIFA Dünya Kupası dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e verilen arada sezonun ikinci bölüm hazırlıkları tamamlandı. Arjantin'in şampiyonluğuyla sona eren Düna Kupası'nın ardından gözler Süper Lig'e çevrildi. Futbolseverler, ligde 15. hafta maçlarının hangi tarihlerde oynanacağını araştırıyor. Peki, Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? 2022 STSL 15. hafta fikstürü, maç programı nasıl olacak? İşte haberin detayları...

SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dünya Kupası arası sonrası Süper Lig'de 15. hafa maçları 23 Aralık'ta başlayacak.

İşte 15. hafta fikstürü:

23 ARALIK CUMA
23.12.2022 20:00 Antalyaspor - Ankaragücü
23.12.2022 20:00 Ümraniyespor - Başakşehir

24 ARALIK CUMARTESİ
24.12.2022 13:30 Hatayspor - Giresunspor
24.12.2022 16:00 Kasımpaşa - Sivasspor
24.12.2022 19:00 Trabzonspor - Fenerbahçe

25 ARALIK PAZAR
25.12.2022 13:30 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük
25.12.2022 16:00 Gaziantep FK - Beşiktaş
25.12.2022 16:00 Konyaspor - Alanyaspor
25.12.2022 19:00 Galatasaray - İstanbulspor

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig'de Dünya Kupası arası öncesi oynanan 14. hafta maç sonuçlarına göre puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P
1.FENERBAHÇE A.Ş. 13 9 2 2 36 14 22 29
2.GALATASARAY A.Ş. 13 8 3 2 23 10 13 27
3.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 13 6 6 1 24 14 10 24
4.ARABAM.COM KONYASPOR 14 6 6 2 16 9 7 24
5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 13 7 3 3 19 15 4 24
6.YUKATEL KAYSERİSPOR 14 7 2 5 20 15 5 23
7.TRABZONSPOR A.Ş. 13 6 5 2 19 16 3 23
8.BEŞİKTAŞ A.Ş. 13 6 4 3 26 18 8 22
9.CORENDON ALANYASPOR 14 4 5 5 19 24 -5 17
10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 13 4 4 5 19 19 0 16
11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 12 5 1 6 19 21 -2 16
12.BITEXEN GİRESUNSPOR 13 4 3 6 13 20 -7 15
13.KASIMPAŞA A.Ş. 13 4 3 6 11 22 -11 15
14.ATAKAŞ HATAYSPOR 13 4 2 7 12 22 -10 14
15.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 13 3 4 6 24 27 -3 13
16.MKE ANKARAGÜCÜ 13 3 4 6 16 21 -5 13
17.DEMİR GRUP SİVASSPOR 14 2 5 7 13 19 -6 11
18.İSTANBULSPOR A.Ş. 13 2 2 9 12 26 -14 8
19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 13 1 4 8 15 24 -9 7

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