Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? 2022 STSL 15. hafta fikstürü, maç programı açıklandı! İşte maç takvimi

FIFA Dünya Kupası dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e verilen arada sezonun ikinci bölüm hazırlıkları tamamlandı. Arjantin'in şampiyonluğuyla sona eren Düna Kupası'nın ardından gözler Süper Lig'e çevrildi. Futbolseverler, ligde 15. hafta maçlarının hangi tarihlerde oynanacağını araştırıyor. Peki, Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? 2022 STSL 15. hafta fikstürü, maç programı nasıl olacak? İşte haberin detayları...

SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dünya Kupası arası sonrası Süper Lig'de 15. hafa maçları 23 Aralık'ta başlayacak.

İşte 15. hafta fikstürü: