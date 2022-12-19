Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? 2022 STSL 15. hafta fikstürü, maç programı açıklandı! İşte maç takvimi
SPOR ahaber.com.tr
Katar'da Arjantin'in şampiyonluğuyla sona eren 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından maç programı merak ediliyor. Süper Lig hasretinin sona ermesine kısa süre kala futbolseverler maçların başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. TFF tarafından Süper Lig'de 15. hafta programı açıklandı. Peki, Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? 2022 STSL 15. hafta fikstürü, maç programı nasıl olacak? İşte cevaplar...
FIFA Dünya Kupası dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e verilen arada sezonun ikinci bölüm hazırlıkları tamamlandı. Arjantin'in şampiyonluğuyla sona eren Düna Kupası'nın ardından gözler Süper Lig'e çevrildi. Futbolseverler, ligde 15. hafta maçlarının hangi tarihlerde oynanacağını araştırıyor. Peki, Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? 2022 STSL 15. hafta fikstürü, maç programı nasıl olacak? İşte haberin detayları...
SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Dünya Kupası arası sonrası Süper Lig'de 15. hafa maçları 23 Aralık'ta başlayacak.
İşte 15. hafta fikstürü:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FENERBAHÇE A.Ş.
|13
|9
|2
|2
|36
|14
|22
|29
|2.GALATASARAY A.Ş.
|13
|8
|3
|2
|23
|10
|13
|27
|3.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
|13
|6
|6
|1
|24
|14
|10
|24
|4.ARABAM.COM KONYASPOR
|14
|6
|6
|2
|16
|9
|7
|24
|5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|13
|7
|3
|3
|19
|15
|4
|24
|6.YUKATEL KAYSERİSPOR
|14
|7
|2
|5
|20
|15
|5
|23
|7.TRABZONSPOR A.Ş.
|13
|6
|5
|2
|19
|16
|3
|23
|8.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|13
|6
|4
|3
|26
|18
|8
|22
|9.CORENDON ALANYASPOR
|14
|4
|5
|5
|19
|24
|-5
|17
|10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|13
|4
|4
|5
|19
|19
|0
|16
|11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|12
|5
|1
|6
|19
|21
|-2
|16
|12.BITEXEN GİRESUNSPOR
|13
|4
|3
|6
|13
|20
|-7
|15
|13.KASIMPAŞA A.Ş.
|13
|4
|3
|6
|11
|22
|-11
|15
|14.ATAKAŞ HATAYSPOR
|13
|4
|2
|7
|12
|22
|-10
|14
|15.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|13
|3
|4
|6
|24
|27
|-3
|13
|16.MKE ANKARAGÜCÜ
|13
|3
|4
|6
|16
|21
|-5
|13
|17.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|14
|2
|5
|7
|13
|19
|-6
|11
|18.İSTANBULSPOR A.Ş.
|13
|2
|2
|9
|12
|26
|-14
|8
|19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
|13
|1
|4
|8
|15
|24
|-9
|7
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