19 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Beko, Yunan pivot Kostas Antetokounmpo'yu transfer etti

Fenerbahçe Beko, Yunan pivot Kostas Antetokounmpo'yu transfer etti

SPOR
Giriş Tarihi: 19.12.2022
ABONE OL
Fenerbahçe Beko, Yunan pivot Kostas Antetokounmpo’yu transfer etti

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Yunan pivot Kostas Antetokounmpo'yu kadrosuna dahil etti. Antetokounmpo, Los Angeles Lakers formasıyla 2020’de NBA şampiyonluğu yaşadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA