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Fenerbahçe-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK FB maçı bilet fiyatları ne kadar? Ziraat Türkiye Kupası Maçları

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2022 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022
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Fenerbahçe-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK FB maçı bilet fiyatları ne kadar? Ziraat Türkiye Kupası Maçları

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 5. tur maçında İstanbulspor ekibini sahasında ağırlayacak. Merakla beklenen mücadelenin hemen öncesinde futbolseverler "Fenerbahçe-İstanbulspor maçı ne zaman?", "Fenerbahçe-İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Peki ZTK FB maçı ne zaman, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası maçları kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. ZTK 5. turda karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve İstanbulspor mücadelesi merak ediliyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın detayları arama motorlarında araştırılıyor. Peki Fenerbahçe-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK FB maçı hangi kanalda? İşte heyecanla beklenen mücadele ile ilgili merak edilenler...

FENERBAHÇE-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Fenerbahçe-İstanbulspor maçı 20 Aralık Salı günü saat 21.00'de gerçekleşecek.

MAÇ HANGİ KANALDA?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbehçe-İstanbulspor karşılaşması A Spor'da canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE-İSTANBULSPOR MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Fenerbahçe-İstanbulspor maçının biletleri bugün itibarıyla satışa sunuldu. Bilet fiyatları şu şekilde:

Fenerium Alt E : ₺3.800,00

Maraton Alt E : ₺1.100,00

Fenerium Alt / Maraton Alt D-F : ₺880,00

Fenerium Alt / Maraton Alt C-G : ₺730,00

Fenerium Alt / Maraton Alt B-H : ₺570,00

Fenerium Alt / Maraton Alt A-I : ₺450,00

Fenerium Üst / Maraton Üst E : ₺400,00

Fenerium Üst / Maraton Üst D-F : ₺360,00

Fenerium Üst / Maraton Üst C-G : ₺330,00

Fenerium Üst / Maraton Üst B-H : ₺250,00

Fenerium Üst / Maraton Üst A-I : ₺220,00

Kuzey / Spor Toto : ₺180,00

Misafir : ₺200,00

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