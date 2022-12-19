Fenerbahçe-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK FB maçı bilet fiyatları ne kadar? Ziraat Türkiye Kupası Maçları

Ziraat Türkiye Kupası maçları kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. ZTK 5. turda karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve İstanbulspor mücadelesi merak ediliyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın detayları arama motorlarında araştırılıyor. Peki Fenerbahçe-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK FB maçı hangi kanalda? İşte heyecanla beklenen mücadele ile ilgili merak edilenler...

FENERBAHÇE-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Fenerbahçe-İstanbulspor maçı 20 Aralık Salı günü saat 21.00'de gerçekleşecek.