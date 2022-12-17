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Trabzonsporlu Marek Hamsik iddialı konuştu

SPOR
Giriş Tarihi: 17.12.2022
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Trabzonsporlu Marek Hamsik iddialı konuştu

Bordo-Mavililer'in en önemli isimlerinden biri olan dünya yıldızı Marek Hamsik, Slovakya basınına konuştu. 35 yaşındaki futbolcu, hem Trabzonspor'un hem de kendisinin hedeflerini anlattı, iddialı mesajlar yolladı.

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