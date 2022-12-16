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Ajax'ta Ahmetcan Kaplan'dan kötü haber

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Giriş Tarihi: 16.12.2022 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022
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Ajax’ta Ahmetcan Kaplan’dan kötü haber

Hollanda ekibi Ajax'ta mücadele eden Ahmetcan Kaplan, sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak. Trabzonspor altyapısında yetişen Ahmetcan Kaplan, ağustos ayında 9 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle Ajax'a transfer olmuştu.

Ajax Kulübü, antrenman sırasında sol dizinden ciddi bir sakatlık geçiren 19 yaşındaki futbolcu Ahmetcan Kaplan'ın ameliyat edildiğini duyurdu.

Genç stoperin gelecek aylarda forma giyemeyeceği ve sahalara dönüş tarihinin belirsiz olduğu ifade edildi.

Trabzonspor altyapısında yetişen Ahmetcan Kaplan, ağustos ayında 9 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle Ajax'a transfer olmuştu.

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